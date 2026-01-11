Haberler

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını duyurdu. Toplamda 21 bin 49 sosyal konutun kuraları çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, bugün Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"16 ilimiz tamam. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak."

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
