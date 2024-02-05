Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile strateji belirleme toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ateş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Ateş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal Ülkesi", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri" adlı fotoğrafını oylayan Ateş, " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled tarafından çekilen "Anneye bakış" isimli fotoğrafı seçti.

"Türk milleti vakarı, duruşu ve kardeşliği ile bu felaketin üstesinden geldi"

Deprem felaketinde ülkece büyük bir yardımlaşma ve fedakarlık örneği gösterildiğinin altını çizen Ateş, "2023 yılı ülkemiz ve insanlık için kötü başladı. Ülkemizde yaşanan asrın felaketi sonrası ülkece büyük bir yardımlaşma ve fedakarlık örneği göstererek ayağa kalkmasını bildik. Allah yeryüzünde insanları imtihan eder. Türk milleti olarak bizim de imtihanımız bu deprem oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşanan felaket sonrası ortak hareket edildiğine dikkat çeken Ateş, "Türk milleti vakarı, duruşu ve kardeşliği ile bu felaketin üstesinden geldi. Devlet ve millet olarak ortak hareket etmesini bildik. Aklı, mantığı ve bilimi kullanarak doğru yapılaşma ile düzgün şehir planlamaları ile inşallah toparlanırız. Milletimizin tekrar başı sağ olsun" diye konuştu.

"Yunus Emre'nin de işaret ettiği gibi merhamete muhtacız"

Başkan Ateş, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylaması ile Gazze'de yaşanan soykırımı bir kez daha gündeme taşımasının kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler Yunus Emre Enstitüsü olarak Yunus'un düşüncesi ile şunu söyleyebiliriz. Allah bütün kainatı bir bütün şeklinde yaratmış ve bütün canlıların birbiri ile iletişiminde iyi ile kötü, güzel ile çirkin hep bir arada yaşamıştır. Dünya bir imtihan yeri olarak iyiliğin karşısında kötülüğün de yer aldığı bir yer olmuştur. Bu sebeple tarihe baktığımızda büyük bir bölümünün savaşlar ile geçtiğini görebiliriz. Bugün bizler dünyayı bir gölgeliğe benzeten Yunus Emre'nin de işaret ettiği gibi merhamete muhtacız. Çünkü Yunus'un işaret ettiği duruş; her şeyin ötesinde 'Ben gelmedim kavga için benim işim sevgi için' diyebilen; bütün kinlerin, nefretlerin, ihtirasların dışında 'sevelim, sevilelim' diyen ve yetmiş iki millete bir göz ile bakabilmeyi öneren vicdani bir duruştur. Bu fotoğrafa baktığımda beni etkileyen yaralı bir çocuğun annesinin merhametine ihtiyaç duyması. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında bir insan diğerini hep öteki görerek katletmiştir. Anadolu Ajansının bu kareleri toplumların gündemine taşıması çok ama çok kıymetli."