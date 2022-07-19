Yunak'a atanan cumhuriyet savcısı Hasan Uğur görevine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunak'a atanan cumhuriyet savcısı Hasan Uğur görevine başladı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Yunak'a atanan cumhuriyet savcısı Hasan Uğur görevine başladı

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hasan Uğur, görevine başladı.

Konya'nın Yunak ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hasan Uğur, görevine başladı.

Yunak ilçesinde görev yapacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uğur, "İlk geldiğim gün ilçeyi gezme imkanı buldum. Anadolu insanının samimiyetini ve hoşgörüsünü burada gördüm. İnsanları sade, samimi ve sıcakkanlı. Burada görev yaptığım süre içerisinde var gücümüzle hizmet etmeye gayret göstereceğiz." dedi.

Denizli'de dünyaya gelen Uğur, 2016 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2018 -2022 tarihleri arasında Düzce'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Uğur, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi sonrası Yunak adliyesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Hasan Uğur Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title