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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi

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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli M.Ü'nün evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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