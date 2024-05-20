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Yozgat'ta Ev Hırsızlığı Yapan 2 Kadın Tutuklandı

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Yozgat'ın kent merkezindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen 2 kadın şüpheli yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Yozgat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Z.O. ve F.G'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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