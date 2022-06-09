Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu - Haberler

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Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Ali İhsan Uğur - Güncel
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Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu -Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgar ve yağış etkili oldu.

Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu

-Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgar ve yağış etkili oldu. Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı da rüzgardan kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçelerde de etkili oldu. Yer yer sert rüzgarın esmesi hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey Ovaesemen Mahallesi'nde Güven Özer'e ait evin çatısı da rüzgardan kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın çeşitli mahallelerinden de vatandaşlar tarafından sağanak yağış ve coşkun akan dereler cep telefonları ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Güncel

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