Yemen, Sudan'daki vatandaşlarının durumlarını tespit için acil durum komitesi kurdu

Yemen hükümetinin, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'daki vatandaşlarının durumlarını tespit etmek üzere acil durum komitesi kurduğu belirtildi.

Yemen hükümetinin, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'daki vatandaşlarının durumlarını tespit etmek üzere acil durum komitesi kurduğu belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ve Yemen Büyükelçiliği, Sudan'daki Yemen topluluğu liderleri ve Öğrenci Birliği ile koordinasyon kurarak bir acil durum komitesi oluşturdu.

Çalışmalarına başlayan komite, Sudan'daki çatışmalardan zarar gören Yemenlileri tespit etmek ve onların daha güvenli bölgelere nakledilmesini kolaylaştırmak için elektronik kayıt formu düzenledi.

Komitenin çalışmaları sonucu bazı öğrenciler ile aileler Sudan'ın orta kesimindeki El-Cezire vilayeti ile doğudaki Port Sudan'daki daha güvenli bölgelere nakledildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.