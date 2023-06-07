Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Salih Gözüm, düzenlenen karşılama törenin ardından makamına geçerek görevine başladı. Göksel Topaloğlu'nun yaş haddinden dolayı emekli olması sonrasında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Salih Gözüm için müdürlük binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm göreve başladı

YALOVA - Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Salih Gözüm, düzenlenen karşılama törenin ardından makamına geçerek görevine başladı.

Göksel Topaloğlu'nun yaş haddinden dolayı emekli olması sonrasında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Salih Gözüm için müdürlük binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Polis tören mangası tarafından karşılanan Gözüm, ardından müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle tanıştı. Sonrasında makamına geçen Gözüm, kentteki görevine başladı.

Salih Gözüm kimdir

İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Erzurum İli Horasan ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Polis Koleji, 1994'te Polis Akademisi'nde öğrenimine devam eden Gözüm, 1998'de de Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Askerlik vazifesine 1999-2001 yılları arasında yedek subay olarak yerine getiren Gözüm, Genel Hizmet ve Terörle Mücadele alanlarında, Sudan'da Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Gücü ve Afganistan NATO Misyonlarında görev aldı. Gözüm, Haziran 2023 itibariyle Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.