Xinjiang'ın dış ticaret hacmi 2023 yılında büyük artış gösterdi

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 320,53 milyar yuana (yaklaşık 45,19 milyar ABD doları) ulaştı.

URUMQİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 320,53 milyar yuana (yaklaşık 45,19 milyar ABD doları) ulaştı.

Urumqi Gümrüğü'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Xinjiang'ın dış ticaret hacmi ilk kez 300 milyar yuanı aşmış oldu.

Xinjiang, söz konusu dönemde emek yoğun ürünler ile mekanik ve elektrikli ürünlerin ihracatında hızlı bir büyüme kaydetti. Bu iki emtianın toplam ihracat hacmi 232,76 milyar yuan olarak gerçekleşirken, bölgenin bu dönemdeki toplam ihracat hacminin de yüzde 86'sını oluşturdu.

Xinjiang'ın beş Orta Asya ülkesi ile ticareti 2023'ün ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,4 artarak, aynı dönemde Xinjiang'ın toplam dış ticaret hacminin yüzde 79,8'ini oluşturdu. Xinjiang'ın üç büyük ticaret ortağı olan Kazakistan ile ticareti yüzde 70,8, Kırgızistan ile ticareti yüzde 32,1 ve Tacikistan ile ticareti ise yüzde 97,3 oranında arttı.

Öte yandan Xinjiang'ın Kuşak ve Yol üyesi ülkelerle ticareti Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,8 artış kaydetti.