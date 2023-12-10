Xinjiang'da demiryoluyla taşınan yük hacmi 200 milyon tona ulaştı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde demiryoluyla taşınan yük hacmi yılın başından beri 200 milyon tona ulaştı. Bölgede kömür başta olmak üzere gübre, metal cevheri, pamuk, ketçap ve meyve suyu gibi malların taşınması da arttı.

URUMQİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Demiryolları Urumqi Grup Limited Şirketi göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yılın başından beri demiryolu ile taşınan yük hacmi 200 milyon tona ulaştı.

Bölgede demiryoluyla taşınan başlıca yük kömür. Cuma itibarıyla Xinjiang'da demiryoluyla yıllık yüzde 5,38 artışla toplam 121 milyon ton kömür taşındı. Bu miktarın 51,54 milyon tonu Xinjiang dışına gönderildi. Bu oran, önceki yıla göre yüzde 8,4'lük artışa işaret ediyor.

Xinjiang, temel malzemelerin nakil ihtiyaçları doğrultusunda gübre, metal cevheri, pamuk, ketçap ve meyve suyu gibi malların taşınması için kapasitesini artırdı. Bölgede Cuma itibarıyla yıllık yüzde 18,1 artışla 260.500 ton ketçap, acı sos, şeker, un ve diğer ürünler taşındı.

Xinjiang'da, bu yılın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü olması nedeniyle, Çin-Avrupa yük trenlerinin ulaşım verimliliğini artırmak için bir dizi önlem alındı.

Cuma itibarıyla Alashankou Limanı'ndan önceki yıla göre 7,1 artışla 6.260, Horgos Limanı'ndan ise yüzde 10 artışla 7.268 Çin-Avrupa yük treni geçti.