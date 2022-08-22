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Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi

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Xi, Kovid-19'a Yakalanan Japonya Başbakanı'na Geçmiş Olsun Dileklerini Gönderdi

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kovid-19'a yakalanan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya Pazartesi günü bir geçmiş olsun mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kovid-19'a yakalanan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya Pazartesi günü bir geçmiş olsun mesajı gönderdi. Xi mesajında, Kişida'nın koronavirüse yakalandığını duymasının ardından Başbakan'a iyi dileklerini göndermek ve hızlı bir şekilde iyileşmesini dilemek istediğini söyledi. Bu yılın Çin-Japonya ilişkilerinde normalleşmenin 50. yılını simgelediğini hatırlatan Xi, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayan Çin-Japonya ilişkilerinin inşasını desteklemek için Kişida'yla birlikte çalışmak istediğini ifade etti. Çin Başbakanı Li Keqiang da aynı gün Kişida'ya bir geçmiş olsun mesajı yolladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Japonya Güncel Haberler

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