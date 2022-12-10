Xi, İlişkiler Konusunda Umman Başbakan Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Umman Bakanlar Kurulu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud El Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud El Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Umman Bakanlar Kurulu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud El Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi.

Xi, Çin-Umman dostluğunun uzun bir geçmişe dayandığını, iki ülkenin geçmişte Deniz İpek Yolu ile birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Yeni şartlarda Çin'in Umman'la birlikte çalışarak karşılıklı güveni pekiştirmeye, dostane işbirliğini derinleştirmeye ve Çin-Umman stratejik işbirliğinde yeni gelişmeler için gayret göstermeye hazır olduğunu ifade eden Xi, Umman'ın Çin-Arap kolektif işbirliğine katılımını sürdürmesi umudunu dile getirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) gelecek dönem başkanlığına seçilen Umman'ı kutlayan Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Çin-Umman ve Çin-KİK ilişkilerini ileri götürmek üzere Umman'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud El Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Fahd ise Umman ve Çin'in uzun bir dostluk tarihine sahip olduğu hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı, Çin halkının dost canlısı ve iyiliksever olduğunu ve Çin'in barışı seven ve koruyan bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'le ilişkilerini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Fahd, her ikisi de Cuma günü Riyad'da düzenlenen ilk KİK-Çin Zirvesi ve Arap Devletleri-Çin Zirvesi'nin büyük tarihsel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fahd, Umman'ın KİK-Çin ve Arap devletleri-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişmesi için Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.