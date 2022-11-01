Xi'den Vietnam Liderine Dostluk Madalyası
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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'a Çin Halk...
BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'a Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası takdim etti, 31 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel