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Xi'den Vietnam Liderine Dostluk Madalyası

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Xi'den Vietnam Liderine Dostluk Madalyası

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'a Çin Halk...

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong'a Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Madalyası takdim etti, 31 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam Pekin Güncel Haberler

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