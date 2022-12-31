Xi, Çin'in En Üst Siyasi Danışma Kurulunun 2023 Yeni Yıl Toplantına Hitaben Konuşma Yaptı

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü 2023 yılının gelişini kutlamak üzere ülkenin en üst siyasi danışma kurumu tarafından düzenlenen toplantıya hitaben bir konuşma yaptı.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü 2023 yılının gelişini kutlamak üzere ülkenin en üst siyasi danışma kurumu tarafından düzenlenen toplantıya hitaben bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi'nin toplantısında önemli bir konuşma yaptı.

Üst düzey liderler Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Wang Qishan da toplantıya katıldı.

ÇKP dışı partilerin merkez komitelerinin önde gelen yetkilileri, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, parti bağlantısı olmayan önemli kişiler, merkez Parti ve hükümet departmanlarının yetkilileri ve Beijing'deki çeşitli etnik grup ve sektörlerden kişiler de toplantıya iştirak etti.

2023 yılının, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin kılavuz ilkelerinin tam olarak uygulanacağı ilk yıl olacağını hatırlatan Xi, bu yıla yönelik hedef ve görevlerin yerine getirilmesi için büyük çaba gösterilmesi ve ülkenin İkinci Yüzyıl Hedefi'nin gerçekleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulması çağrısında bulundu.

Xi, 2022 yılının Parti ve ülkenin tarihinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarılı bir şekilde yapıldığını ve Çin'in her bakımdan modern sosyalist bir ülke haline dönüştürülmesine yönelik ayrıntılı planın çizildiğini vurgulayan Xi, Çin'in 2022'de ekonomik büyümeyi sürdürdüğünü, tarımda iyi bereketli bir sezon geçirdiğini ve istihdam ve fiyat istikrarı sağladığını söyledi.

Xi, Çin'in insanların yaşamlarını ve sağlıklarını mümkün olan en yüksek düzeyde korumak ve Kovid-19'un ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkisini en aza indirmek üzere gelişen durumlara göre Kovid-19 müdahalesini optimal hale getirdiğini ifade etti.

Çin'in başarılı şekilde Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlediğini ve Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünde büyük kutlamalar yapıldığını kaydeden Xi, ülkenin "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere kararlı şekilde karşı çıktığını ve Çin'e özgü özellikleri olan bir büyük ülke diplomasisini daha da ileri götürdüğünü söyledi.

Xi, tüm bu başarılarının elde edilmesinin kolay olmadığını belirtti.

2022'de ÇHSDK'nın, ÇKP Merkez Komitesi'nin karar ve planlarını özenle uyguladığını ve Parti ve ülke davasının ileriyi götürülmesi konusunda yeni katkılarda bulunduğunu kaydeden Xi, önümüzdeki yılda ÇHSDK'nın yeni dönemde yeni yolculuğun hedef ve görevlerini gerçekleştirmek için gerekli erdem ve gücü biraraya getirmek üzere Parti liderliği, birleşik cephe ve danışma temelli demokrasi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Xi, mümkün olan en geniş yurtsever birleşik cephenin konsolide edilip geliştirilmesi ve Çin Rüyası'nı gerçekleştirmek üzere tek yürek ve tek fikirle çalışan güçlü bir kolektif gücün oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya ÇHSDK Ulusal Kongresi Başkanı Wang Yang başkanlık yaptı.

Xi'nin konuşmasını inceleyip ruhunu anlayabilmek ve ÇHSDK'nın özel danışma kurulu olarak rolünü daha iyi ortaya koyabilmek için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Wang, modern sosyalist bir ülke kurmak ve Çin ulusunun her cephede büyük yeniden canlanmasını ilerletmek üzere gayret gösterme çağrısı yaptı.