Vialand'da parkur açılışına katılan Bakan Kurum'dan 'Haliç'i gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz' açıklaması

Eyüpsultan'da bulunan Vialand Tema Park'ta, çocuklar için yeni survivor parkurları kuruldu. Parkur açılışına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfü Elvan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger ve vatandaşlar katıldı. Açılan yeni alanın çocuklar için hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, "Haliç'in hikayesi, kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk belediye başkanı olduğu dönemde, maalesef Haliç'in yanında yürünemiyordu, gezilemiyordu ve açıkçası maskelerle orada dolaşabiliyorduk. Cumhurbaşkanımız dünyaya örnek olacak bir çevrecilik projesi hayata geçirdi. Bu kapsamda da Haliç'in deniz sularıyla izlenmesi, dip çamurunun alınması ve oradaki ekolojik yaşamın yeniden canlanması amacıyla çok önemli bir projeyi başlattı" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER HER ZAMAN BURADA GÜZEL VAKİT GEÇİRMELİ"

Vialand'ın bulunduğu alanın zamanında taş ocağı bölgesi olduğunu belirten Kurum şunları söyledi:

"Bu alan bin bir zahmetle bu hale geldi. İstanbul'un gözbebeği oldu. Bu çerçevede Haliç artık kıyısında gezilebilir, oturulabilir, yürünebilir alan oldu. Orayı biz gözümüz gibi koruyoruz ve koruyacağız. Haliç'i kaderine terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin buralarda güzel vakit geçirmesi için bunu sağlamalıyız. Çevre konusu süreklillik arz etmektedir. Burası siyasi bir konu değildir. İklim değişikliğiyle de mücadele etmek zorundayız."

7'DEN 70'E HERKESE HİTAP EDECEĞİZ"

Eğlenceyi macera ve doğa ile birleştirdiklerini belirten Vialand Tema Park Direktörü Tankut Tonger de "Vialand Parkur'la 20 bin metrekarelik alanda 7'den 70'e herkese hitap etmeyi planlıyoruz. 'Mutlu Anılar Diyarı' Vialand Tema Park'ta 50 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz doğa parkurunda 5 yeni ünite sunuyoruz. 9 yıl önce kapılarını açan ve tema park, alışveriş merkezi, otel ve açık hava sahnesiyle Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın eğlence ve alışverişte ilk adresi haline gelen Vialand Tema Park çevre bilinci ve enerji kaynaklarının tüketimi konusunda hassasiyetiyle öne çıkıyor.Yeşil ve temiz bir çevre yaratabilmek amacıyla toplam 3 bin ağaç envanterimize ve 75 bin metrekare yeşil alanımıza ek olarak Vialand Parkur da 1500 ağaç diktik. Vialand AVM ve Tema Park içerisindeki enerji ihtiyacımızın karşılanması için Güneş Enerji Sistemi çalışmalarımız sürdürüyoruz. Vialand Parkur'da hedeflerinin bu yıl 100 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu belirterek, bu projeyi İstanbul'a kazandıran cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel