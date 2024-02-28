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Van'ın Abalı Kayak Merkezi Sezon Boyunca 50 Bin Kayaksevere Ev Sahipliği Yaptı

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Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, sezon boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı. Merkez, Van'ın kış turizminde önemli bir yere sahip.

Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik pisti ve telesiyej hattıyla bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Abalı, sezonun açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, Van'ın kış turizminde de öne çıkmasını sağladı.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkez, kentte etkili olan yağışlar sayesinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla 18 Ocak'ta misafirlerini ağırlamaya başladı.

Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da ziyaretçilerin geldiği merkez, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı.

"Mart ayında da kullanmayı ümit ediyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, kayak merkezinin 18 Ocak'tan bu yana kayakseverlerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Bölgenin en güzel kayak tesislerinden birine sahip olduklarını dile getiren Özdemir, merkezin kentin kış turizminde de öne çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.

Tatil dönemlerinde yoğunluğun arttığını vurgulayan Özdemir, "Merkezimizde yabancı ziyaretçileri, sporcuları, öğrencileri, birçok ilden kayakseveri ağırlıyoruz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. İran'a sınır olduğumuz için en çok İranlı turistler geliyor. Profesyoneller ve acemiler için ayrı pistlerimiz var. Bunları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Mart ayında da merkezimizi kullanmayı ümit ediyoruz. 18 Ocak'tan bu yana yaklaşık 50 bin kayaksever merkezimizi ziyaret etti." diye konuştu.

Merkezde son yılların en yoğun sezonunun yaşandığını ifade eden Özdemir, kayakseverlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Van'da yaşayan Estonyalı Alissa Selçuk, kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Selçuk, "Ailemle her hafta sonu Abalı Kayak Merkezi'ne geliyorum. Burası çok güzel. Çocuklarımız kızakla kayıyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden Ümit Yabasun da Abalı Kayak Merkezi'nin kentin ekonomisine de katkı sunduğunu belirterek, "Kayak merkezinin daha da büyütülmesi gerekiyor. Van kayak turizmi noktasında ilgi görüyor. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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