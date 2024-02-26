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Van-Hakkari kara yolunda çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde çığ düşmesi sonucu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van- Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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