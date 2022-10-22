Uzmanlar: Brı Dünyaya Yeni Fırsatlar Sunuyor

Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI), 2013 yılında ilk kez önerilmesinden bu yana iyi karşılanan bir uluslararası kamu malı ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için önemli bir platform haline geldi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI), 2013 yılında ilk kez önerilmesinden bu yana iyi karşılanan bir uluslararası kamu malı ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için önemli bir platform haline geldi.

Çeşitli ülkelerden uzmanlar, Çin'in bu inisiyatifin uygulanmasını kolaylaştırmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek BRI'den övgüyle söz etti.

SES 1 (İngilizce): ANDREİ GUBİN, Rusya'daki Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Doçent

"Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki büyük başarıları, ülke için sistematik ve sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi formüle etmenin yanı sıra Çin ulusunun tarihsel süreci için hedefler belirleme olarak özetlenebilir. Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni uygulamak için teknolojik seviyesini ve rekabet gücünü artırmak, ulusal para birimini güçlendirmek, uluslararası ödemeleri kolaylaştırmak ve ulaşım yollarının istikrarını sağlamak amacıyla ciddi önlemler alması dikkate değer."

Son 9 yılda Çin, 140'tan fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla BRI işbirliği belgeleri imzaladı.

Uzmanlar, Çin'in önerdiği inisiyatifin diğer ülkelerin halklarına somut faydalar sağladığını söylüyor.

SES 2 (İngilizce): PETER KAGWANJA, Afrika Politika Enstitüsü CEO'su

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında iyi bir kaynak alıyoruz. Çin bize yeni pazarlar sağladı, kalkınmamız için bize yeni, kolay erişilebilir fonlar sağladı, bir kıta olarak kapasitemizi geliştirmek amacıyla bize eğitim sektöründe fırsatlar sağladı ve ayrıca kıtanın uygun fiyatlı teknolojisini sağladı."

SES 3 (İngilizce): MELAKU MULUALEM, Etiyopya Stratejik İlişkiler Enstitüsü'nde Araştırmacı

"Bu (BRI) Çin ile sınırlı değil, aynı zamanda özellikle altyapı geliştirme, liman geliştirme ve ayrıca havacılık geliştirme ve diğer ağlarda diğer ülkeler için bir armağan. Bu, Afrika'da ve ayrıca diğer alanlarda bölgesel entegrasyonu teşvik bile ediyor."

SES 4 (İngilizce): STEPHEN PERRY, İngiltere'nin Grup 48 Kulübü Başkanı

"Kuşak ve Yol, malların ve insanların kara boyunca hareketini dönüştürdü ve bu, Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya mal almanın bütünüyle bir dizi yeni yolunu açtı. BRI kavramı, dünyayı insanlık için etkin bir şekilde geliştirmektir. Ulus ötesidir. Bu, tek bir ülke olarak Çin'i değil dünyanın tüm bölgelerini düşünmektir."

SES 5 (İngilizce): SARWAR KASHMERI, ABD'nin Dış Politika Derneği Üyesi

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne çok hayranım çünkü bu, gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de denize kıyısı bulunmayan, denize veya başka bir altyapıya hiç girişi olmayanların gelişebileceği bir yol. Bu yüzden buna çok ama çok hayranlık duyuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)