Uyuşturucu operasyonunda örgütün önemli ismi yatak bazasında yakalandı

Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu örgütünün önemli isimlerinden Abdulselim Ertürk, evinde yatak bazasının içinde yakalandı. Operasyonda 524 kişi gözaltına alınırken, 15 kiloya yakın eroin ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

ANKARA merkezli 52 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu örgütünün önemli isimlerinden Abdulselim Ertürk, evinde yatak bazasının içinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine Ankara merkezli 52 ilde dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 bin 841 polisin 57 narkotik köpeği ve 4 hava aracının desteğinde yaptığı operasyonda tespit edilen 598 şüpheliden 524'ü gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün ikinci isim olan Mustafa K. de yer aldı.

Operasyonda 15 kiloya yakın eroin, değişik miktarlarda metamfetamin, esrar ve kristal uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt yöneticilerine ait 12 taşınmaz ile 19 araca da el konuldu.