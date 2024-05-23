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Üsküdar'da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

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Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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