Üsküdar'da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.