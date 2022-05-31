Uşak'ta tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı - Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde, tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen iki ustadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisinin kubbesinde tamir sırasında dengesini kaybeden ustalardan Mehmet Çelebi (59) toprak zemine, Ahmet Çelik (62) ise caminin çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ustalar, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelebi, müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.