Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerleyen Ali Telli ( (47) yönetimindeki 64 ET 503 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.