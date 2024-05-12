Ürdün'de düzenlenen 'Tetikte Aslan' askeri tatbikatı başladı

Ürdün'de 33 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan" askeri tatbikatı başladı.

Ürdün Ordu Sözcüsü Albay Mustafa el-Hayari, tatbikata katılan ABD güçleri sözcüsüyle birlikte başkent Amman'da yer alan Kral 2. Abdullah Özel Operasyonlar Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatının 33 ülkenin katılımıyla başladığını aktaran Hayari, ABD'nin de yer aldığı tatbikata 10 Arap ülkesinin katılım sağladığına işaret etti.

Tatbikatın 12 gün devam edeceğini dile getiren Hayari, birincisi 2011 yılında gerçekleşen Tetikte Aslan tatbikatının bu yılki katılımla Orta Doğu'nun en büyüğü olduğunun altını çizdi.

Askeri tatbikatın, Ürdün'ün tüm bölgelerinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Hayari, söz konusu tatbikatın bölgesel gelişmelerle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Ürdün silahlı kuvvetleri olarak tüm düzeylerde hazırlıklı olmaya, dost ve müttefik ülkelerle adaptasyon sağlamaya çalıştıklarını belirten Hayari, tatbikatın bu yılki sloganının "insan savunma süreci, ortaklık ve yeniliğin odak noktasıdır" olduğunu aktardı.

Ürdün'de 2011'de ilk kez düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.