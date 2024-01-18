UMKE Personeli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırklareli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ile Libya'da "Daniel Fırtınası"nın neden olduğu sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, Kavaklı beldesi eğitim alanında deprem tatbikatı amacıyla oluşturulan sahra hastanesinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt"ta Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarını tercih eden ekip, "Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı", "Spor"da ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" karelerine oy verdi.

UMKE görevlisi Selin Telo, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 35 gün afet bölgesinde, 40 gün de Libya'da görev aldıklarını belirterek, kendilerine ihtiyaç duyulan arama kurtarma faaliyetlerine gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Telo, AA'nın oylamasında yer alan fotoğrafların etkileyici ve hüzünlü olduğunu ifade etti.