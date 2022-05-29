Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak" - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Herkesin eğlenceden ibaret gördüğü Metaverse de siber suçların adeta cirit attığı bir yer olacak yakın zamanda" dedi.

BTK, BTK Akademi, USOM, Prisma CSI, Blackbox ve Siber Kulüpler Birliği iş birliğinde 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'nın kapanış oturumu gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Şu andaki sınırlar veriye sahip olmayla, bu veriyi analiz etmeyle birlikte ölçülüyor. O verinize sahip olduğunuz ölçüde ülke olarak da güçlüsünüz. Sahip olmazsanız, ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar uğraşın. Çok iyi bir kullanıcı olabilirsiniz. O verileri analiz etmediğiniz sürece başarılı değilsiniz. Bir yandan biz kendimizi geliştireceğiz, normal kuralına göre oynayacağız. Öte yandan da Türkiye'nin bu bilinçle Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Biz verimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Siber güvenliğin sağlanmasından başka bir yolun olmadığının altını çizen Sayan, "Siber güvenlik risklerinin yönetilebilir, kontrol edilebilir seviyede tutulabilmesi önemli. Bu bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. İnternetin getirdiği risklerin tüm paydaşları içerecek şekilde, bütüncül bir yaklaşımla yönetilerek siber olaylara karşı her an bizim 7/24 hazırlıklı olmamız ve saldırılarda da en az zararla çıkarak sürekliliğin teminat altına alınması bizim için esas. Siber güvenliğin sağlanması için bu anlamda tüm paydaşların gerekli deneyimi kazanmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Siber güvenlikte mutlak başarı diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Sayan, Türkiye'nin bilgisayarlarının en zor ele geçirilebilenlerden biri olacağını söyledi. Fiziki savaşların siber saldırıya en çok maruz kalan alanlar olduğunun altını çizen Sayan şunları kaydetti:

"Yakın zamanda da adını sıklıkla duymaya başladığımız başta Metaverse evreni olmak üzere NFT dünyası, uzaydaki nesneler, kripto para birimleri ve ülkedeki diğer varlıkları oluyor. NFT'ler özellikle siber saldırganların iştahını daha da kabartıyor. Geçtiğimiz aylarda hackerlerin kötü niyetli bir şekilde oluşturarak hediye ettikleri NFT'lerin kullanıcıların cüzdanlarına girdiğini birçok yerde şahit olduk. Yine herkesin eğlenceden ibaret gördüğü Metaverse de siber suçların adeta cirit attığı bir yer olacak yakın zamanda."