Ukraynalı turistin gaspçılara karşı verdiği mücadelede 35 bin Euro çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı turistin kendisini gasp eden motosikletli 2 şüpheliyi takip edip aracıyla çarparak ölümüne sebep vermesi olayında, gasp edilen çantadaki miktarın 35 bin Euro olduğu öğrenildi.

2 gasp şüphelisinin ölümüyle sonuçlanan inanılmaz olayda çantadan 35 bin Euro çıktı

Zorla alınan 35 bin eurosu için gaspçılara acımadı

Kendisini gasp eden motosikletteki 2 şüpheliyi takip ettiği otomobille çarparak ölümlerine neden oldu

Şüphelilerin gasp ettiği çantada 35 bin Euro olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı turistin kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliyi takip edip aracıyla çarparak ölümüne sebep vermesi olayında, gasp edilen çantadaki miktarın 35 bin Euro olduğu öğrenildi.

Olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M. O. ve E. B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. D. C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtılar. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, M. O. ve E. B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin Euro olduğu öğrenildi.