Ukrayna: Pazar günü insani koridorlardan yaklaşık 2 bin 694 sivil tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna: Pazar günü insani koridorlardan yaklaşık 2 bin 694 sivil tahliye edildi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Pazar günü insani koridorlardan yaklaşık 2 bin 694 sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 469 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya'ya gittiğini, ayrıca bu şehirlerden yola çıkan ve bir gündür Rus ordusunca bekletilen tahliye konvoyundaki 350 sivilin de Zaporijya'ya ulaştığını ifade etti.

Luganks bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Kremennaya kasabalarından 1467 sivilin güvenli bölgeye götürüldüğünü ifade eden Vereşçuk, Berdyansk'tan 10 otobüsle yola çıkan 408 sivilin ise güvenli bölgeye ulaştığını dile getirdi.

Vereşçuk, Manguş şehrine Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğinde 7 otobüsün daha geldiğini kaydederek, sivillerin tahliyesi için bu otobüslerin Mariupol'a gitmeleri konusunda müzakerelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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