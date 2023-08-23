Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Platformu 3. Zirvesi yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün yer aldığı Kırım Platformu 3. Zirvesi düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın moderatörlüğünde Kiev'deki bir otelde düzenlenen zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da yer aldığı toplantıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve birçok ülke liderinin gönderdiği video mesajlar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye video mesaj göndererek, Kırım Tatar halkına desteğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, zirvenin önemine işaret ederek, "Bu yıl zirvede, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'dan 63 ülke ve uluslararası örgüt temsil ediliyor. Her yıl daha fazla katılımcı olması, işgalin uluslararası hukuka ve insanlara karşı bir suç olduğu konusunda küresel çapta mutabık kalındığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Kırım Tatar Türklerine baskı kurduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Kırım Platformu'nun ana görevinin, Rusya tarafından 2014'te ilhak edilen Kırım'ın geri alınması sürecinin hazır edilmesi olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın diğer toprakları olduğu gibi Kırım da işgalden kurtulacak. Maalesef, bazı topraklarımız Rusya tarafından halen işgal edilmiş durumda. Farklı insanlardan, farklı kaderlerden oluşan milyonlarca ailenin yaşaması gerekiyor. Bu insanların özgür olması gerekiyor. Kırım Platformu'na katılan, barış formülünü destekleyen, Rusya Federasyonu'nun suç içeren saldırganlığını sona erdirmek için çabalayan herkes, insan hayatının paha biçilemez olduğunu biliyor. İnsan hayatı ve insan hayatının korunması ilkesine dayalı uluslararası hukuk paha biçilmez. Ukrayna, toprak ve insan ticareti yapmıyor. Kırım'a nasıl döneceğimizi biliyoruz. Bunun için kaç adımın atılması gerektiğini biliyoruz. Bu işin ne kadar zor ve önemli olduğunu anlıyoruz, ancak bu yolu görüyoruz."

Ukrayna ordusunun sahada başarılar elde ettiğini ifade eden Zelenskiy, "Karadeniz'in bir kısmını Rus kafirlerden temizlemeyi başardığımızda ve tahıl ihracatımızı deniz yoluyla başlattığımızda, dünya pazarındaki gıda fiyatları yeniden düştü. Karadeniz, gıda ve dünyadaki sosyal istikrarın anahtarıdır. Kırım ise Karadeniz'de güvenliğin anahtarıdır. Bu nedenle, anahtarın teröristlerin eline bırakılmaması gerekiyor ve bunu yapmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, uluslararası işletmelerin Kırım'a yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Kırım, küresel ekonominin bir parçası haline gelecek ve bugün böyle bir ekonomik adımın ilkini atıyoruz. Ukrayna'ya bağlı Kırım'a gelmeye hazır şirketlerle ilk belgeyi imzalıyoruz. Bu açık bir belgedir, diğer tüm dürüst şirketlerin katılmasına açıktır." ifadelerini kullandı.