Ukrayna'da yoğun askeri hareketlilik devam ediyor

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki yoğun askeri hareketlilik sürüyor.

Çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerlerinin cephe hattından tahliye süreci, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Rusya- Ukrayna Savaşı en sıcak çatışmaların yaşandığı Avdiyivka şehri yönündeki hareketlilik aralıksız devam ediyor.

Donetsk cephe hattında konuşlu her iki ordu, olumsuz hava şartlarına rağmen 24 saat boyunca karşılıklı yoğun atışlar yapıyor.

Ukraynalı askerlerin tahliye süreci

Donetsk bölgesindeki Bahmut, Avdiyivka, Marinka, Vugledar ve diğer yönlerde, yaralanan Ukraynalı askerler tahliye edilmek üzere cephe hattından hızlıca uzaklaştırılıyor.

Yaralılar, ön cephedeki "sıfır nokta" olarak adlandırılan yerlerden, özel ekiplerce daha güvenli noktalara getiriliyor.

Yaralanan askerlerin, cepheden stabilizasyon merkezlerine kadar tahliye edilmesinden sorumlu sağlık ekiplerinin son derece etkili ve hızlı davranmaları kritik önem taşıyor.

Şiddetli patlama nedeniyle travma geçiren veya yaralanan askerlere ilk yardım sağlayan ekipler, askerleri hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Sağlık çalışanları, cephe hattındaki siperlerde kalıyor"

Özel izin alarak Donetsk bölgesindeki cephe hattına ulaşan AA ekibi, Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayı'na bağlı sağlık ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Bu çerçevede sağlık ekiplerince cephe hattında 24 saat boyunca gerçekleştirilen yaralı askerlerin tahliye süreci görüntülendi.

Askerlerin yaralanması haberini alınca derhal sahaya çıkan sağlık çalışanları, görev yerlerine hızlıca ulaşabilmek için cephe hattındaki siperlerde kalıyor.

Dron veya topçu saldırı tehlikesini önlemek için daha çok karanlıkta çalışmayı tercih eden ekipler, yaralıların sağlık durumunun ağır olması durumunda gündüz saatlerinde de tehlikeli ortamda görevlerini yerine getiriyor.

Söz konusu mekanize tugayına bağlı sağlık ekiplerinin komutanı "Velikiy" kod adını kullanan doktor, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Orduya Astsubay Üstçavuş olarak hizmet yapan Velikiy, kendilerine cephede teslim edilen yaralı askerleri en yakın stabilizasyon noktasına götürdüklerini belirterek, "Asıl görevimiz; yaralıların kanamasını durdurmak, turnike uygulamak, pansuman yapmak ve ilaç vererek onları stabilizasyon merkezine ulaştırmak." ifadesini kullandı.

Velikiy, sadece Avdiyivka tarafında değil Marinka ve diğer yönlerdeki cephelerden aldıkları yaralı askerlere ilk yardım uyguladıklarını anlattı.

Doktor Velikiy, "Genel olarak Donetsk yönünde çalışıyoruz. Çatışmaların şiddeti 10 Ekim'den bu yana arttı. Bazen azalıyor bazen tekrar artıyor. Dönüşümlü olarak çalışan birçok ekibimiz var, 24 saat görevdeyiz." diye konuştu.

En şiddetli çatışmaların Avdiyivka tarafında yaşandığına işaret eden Velikiy, "Şimdi en sıcak cephe hattı Avdiyivka yönü ama Kupyansk ve Bahmut da sıcak noktalar." dedi.

Son dönemde ağırlıklı olarak dron saldırısı sonucu yaralanmalar oluyor

Velikiy, cepheden tahliye ettikleri yaralı askerin hayatta kalması için yol boyunca mücadele verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Neyse ki bizim uygulamamızda tahliye sırasında asker ölmedi ve umarım gelecekte de olmaz. İşimizi verimli ve hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. 1,5 yılı aşkın süredir cephedeyim. Ekibimiz iyi, koordineli ve herkes ne yapacağını biliyor.

Velikiy, artık son zamanlarda genelde dron saldırısı sonucu yaralanmalar olduğunu söyledi.

Bölgede bir noktada kurulan stabilizasyon merkezine getirilen ağır veya hafif yaralı askerler, doktorlar tarafından stabilize edildikten sonra sağlık durumlarına göre ülkenin çeşitli hastanelerine gönderiliyor. Bazı askerler ise burada aldığı tedavinin ardından aynı gün taburcu oluyor.