Özbekistan'da Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu başladı.

Başkentteki kongre merkezinde başlayan foruma Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Dr. Abdulhamid Alkhalifa, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng'in de aralarında bulunduğu 100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluştan 2 binden fazla yetkili ve uzman katılıyor. Türkiye'yi forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen 3 yılda bu etkinliğin ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi, önemli konuların tartışılması, ileri fikir ve yaklaşımların geliştirilmesi için etkili bir forum haline geldiğini belirtti.

Mirziyoyev, etkinliğe 93 ülkeden 2 bin 500'den fazla uzman ve yetkilinin katılmasının forumun önemini artırdığını ve ülkede geri dönüşü olmayan reformlara, karşılıklı yarar sağlayan işbirliklerinin kurulmasına olan ilginin çoğaldığını vurguladı.

Forumun küresel jeopolitik ve ekonomik sorunlar ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik risk ve tehditlerin arttığı döneme denk geldiğini, dünya düzeninde derin dönüşüm süreçlerinin yaşandığına dikkati çeken Mirziyoyev, mal ve hizmet tedarik zincirlerindeki aksamalar, uluslararası ticaret ve yatırım akışlarının azalması ve iklim felaketlerinin artmasının, durumun ne kadar istikrarsız ve kırılgan olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

Mirziyoyev, dünya ekonomisinin büyüme hızının son 3 yıldır düştüğünü, doğrudan yabancı yatırımlardaki eğilimlerin de beklentileri karşılamadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Elbette bugün dünyada yatırımcılar açısından benzeri görülmemiş bir mücadelenin yaşandığını çok iyi anlıyoruz. Ancak değişmez bir gerçek giderek daha açık hale geliyor. Hiçbir ülke bu kadar ciddi sorunları tek başına çözemez. Karşılıklı güven ve saygı ruhu, karşılıklı destek ilkesi uzun vadeli işbirliğinin güçlü dayanağı olmaya devam edecektir."

"Hedefimiz, Özbekistan'ı yabancı yatırımcılar için güvenilir ve uzun vadeli ortak haline getirmek"

Mirziyoyev, ülkede yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi ve mevcut engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlı adımların atıldığını, yatırımcıların kendini özgür ve güvende hissedebilmesi için kapsamlı reformların sürdürüldüğünü dile getirerek "Ülke ekonomisi son yıllarda iki katı büyüdü. Geçen sene ekonomik büyüme yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Enflasyon yüzde 9'a geriledi. Son yıllarda ülkemize 60 milyar doların üzerinde yabancı yatırım yapıldı. Ülkeye uluslararası finans kuruluşlarından 14 milyar dolarlık mali kaynak çekildi." dedi.

Ülkedeki yabancı yatırım hacminin geçen yıl 2 kat arttığını, aralarında Türk firmalarının da olduğu çok sayıda yabancı şirketin ülkenin enerji sektöründe büyük çaplı projeleri hayata geçirdiğini aktaran Mirziyoyev, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelikle ilgili mevzuatın uyumlaştırılmasına yönelik 60'tan fazla belgenin kabul edildiğini kaydetti.

Mirziyoyev, Taşkent Uluslararası Tahkim Merkezi'nin kurulduğunu, 90'dan fazla ülke vatandaşlarına vize muafiyeti uygulandığını vurgulayarak "Asıl hedefimiz Özbekistan'ı yabancı yatırımcılar için güvenilir ve uzun vadeli ortak haline getirmek. Devletimiz piyasa ilişkilerinin geliştirilmesini, yatırımcıların haklarının güvenilir şekilde korunmasını, elverişli yatırım ve iş ortamının daha da iyileştirilmesini, adil rekabet için daha geniş koşulların yaratılmasını, özel mülkiyetin dokunulmazlığını ve yargı sisteminin bağımsızlığını üstleniyor. Bu ilkeler, geçen yıl referandumda kabul edilen yeni anayasada sıkı şekilde yer almıştır." diye konuştu.

Yatırımcıların haklarının korunmasını güçlendirmek için bir dizi önerilerde bulunan Mirziyoyev, bu çerçevede Yatırımlar Yasası'nın yenilenerek DTÖ'ye üyelik prosedürü ve standartlarına uygun hale getirileceğini, ülkedeki Uluslararası Dijital Teknolojiler Merkezi bünyesinde Uluslararası Ticaret Mahkemesinin çalışmaya başlayacağını, yabancı yatırımcılara arazi kiralama süresinin 25 yıldan 49 yıla çıkarılacağını vurguladı.

"Yeşil enerji, bankacılık, madencilik, bilişim teknolojileri ve ulaşım sektörlerine yatırım yapınız"

Mirziyoyev, ekonomideki derin dönüşüm süreçlerinin sürekli devam ettiğini, olumlu yatırım ve iş ortamını, sanayide yüksek katma değer yaratıldığını, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletildiğine dikkati çekerek yabancı yatırımcıların yeşil enerji, bankacılık, madencilik, bilişim teknolojileri ve ulaşım sektörlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Ülkesinde yeşil enerji sektöründe büyük çaplı 28 projenin hayata geçirileceğini ve 2030'da 20 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesiyle yeşil enerjinin toplam enerji üretiminde payının yüzde 40'a çıkarılacağını, ayrıca bilişim hizmetleri ve yazılım ürünleri ihracatının son bir yılda 2 kat arttığı ülkesinde gelecekte bu rakamın 5 milyar dolara ulaştırılacağını, yabancı yatırımcılarla işbirliğinde ulaşım altyapısının geliştirileceğini kaydeden Mirziyoyev, ulaşım alanında gerçekleştirilecek stratejik projelerin bölgedeki jeo-ekonomik durumu tamamen değiştirerek Orta Asya'yı kuzey, güney, doğu ve batı ile bağlayan küresel transit merkezine dönüştüreceğini ifade etti.

Mirziyoyev, ülkesi ve hükümetinin, yabancı yatırımcıların her türlü girişim ve projelerini destekleyerek onların yanında ve yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

İki gün sürecek forum kapsamında Özbekistan'daki iş ve yatırım imkanları ve yatırım projeleriyle ilgili sunumlar yapılacak.