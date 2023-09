Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı : "Gelecekte bağımsızlık için temel bilimlere ihtiyacımız var"

MUĞLA - Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi'de '8. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği'nin açılışında, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti adına konuşan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "32 sanayici ve 15 temel bilimci hocamızla Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nı kurduk. Amacımız temel bilimleri yaygınlaştırmak, yetenekli ve zeki çocukları bulup desteklemek ve ülkemiz adına temel bilimleri geliştirmekti. İstanbul'da Tuzla'da temel bilimlerin merkezi ve teknolojinin merkezi olacak bir girişimde bulunmak istedik" dedi.

Türk Fizik Derneği tarafından her yıl düzenlenen, Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi'nin 39.'su 31 Ağustos - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), TÜBİTAK, TÜBA, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı ve İstinye Üniversitesi'nin destekleri ile Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde bu yıl 39'uncusu düzenlendi. Türk Fizik Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Baki Akkuş, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Radu Dan Constantınescu, Avrupa Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Luc Berge, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ve çok sayıda akademisyen katıldı. Programa katılamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a verilen özel onur ödülünü Prof. Dr. Muzaffer Şeker aldı. Kongreye, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak davet edilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya Bilime ve Teknolojiye verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

"Temel bilimin olmaması durumunda sanayicinin de sorunları olduğunu düşünüyoruz"

Başkan Yazıcı, 8. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği'nin açılışında yaptığı konuşmada temel bilimin önemine değinerek şunları söyledi; "Son 200 yılda büyük bir etkisi olan bilimden ve temel bilimlerden bahsediyoruz, insanlığın gelişiminde çok önemli olan tüm aşamalar. Her ne yaparsak yapalım, fizik işin temelinde yer alır. Ben bir tıp doktoruyum. Canlılara nasıl bakarsak bakalım, hücre seviyesine indiğimizde biyolojiye, kimyada moleküler düzeye indiğimizde atoma ineriz ve her şeyin artık fizikle açıklanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Geleceğe dair iyi şeyler düşünüyorsak, bilim yapmak zorundayız. Bilimle birlikte yürümeli ve temel bilimleri kesinlikle öne çıkarmalıyız. Sanayicilerle karşılaştığımda bilimin daha da önemli olduğunun farkına vardım. Temel bilimin olmaması durumunda sanayicinin de sorunları olduğunu düşünüyoruz. Fizik, evrenin nasıl işlediğini araştıran bir bilim dalıdır. Ama temel bilimlerin aslında hayatın her noktasına dahil edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Dünyada hakimiyet kuran ve temel bilimlerin ürünü olan teknolojiyi üreten, kullanan, satan ve dünyada önde gelen devletlere baktığımızda, bunu sağladıklarını görüyoruz. İnsanlık adına veya toplumumuz veya bireyimiz adına ne istiyorsak, temel bilimlere önem vermeli ve gerekli çalışmaları yapmalıyız" dedi.

"Temel bilimleri gündemimizin merkezine oturtmalıyız"

Başkan Yazıcı konuşmasının devamında, "Temel bilimleri ihmal ettiğimizde çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir, hatta katastrofik sonuçlar bile yaşanabilir. Bu sonuçları yaşamamak için temel bilimleri gündemimizin merkezine oturtmalıyız. Örneğin, tarım ve hayvancılık, temel bilimler olmadan yapılamaz. Yüksek teknolojiyi elde etmek için temel bilimlere ihtiyaç duyarız. Bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak temel bilimlere önem vermeliyiz. Geçmişte, demire hakim olanların ve malzeme bilimine hakim olanların dünyada hakimiyet kurduğu gibi, bugünün doktorları ve mühendisleri de temel bilimin ürünlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, 32 sanayici ve 15 temel bilimci hocamızla Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nı kurduk. Amacımız temel bilimleri yaygınlaştırmak, yetenekli ve zeki çocukları bulup desteklemek ve ülkemiz adına temel bilimleri geliştirmekti. İstanbul'da Tuzla'da temel bilimlerin merkezi ve teknolojinin merkezi olacak bir girişimde bulunmak istedik. Türkiye'de sanayi üniversite iş birliğinin eksikliğini gördük ve bunun için çeşitli çalışmalar yapıldı. Temel bilimlerin olmadığı üniversitelerde mühendislik veya tıp öne çıkıyor. Bu nedenle kurulacak üniversitenin temel bilimlere odaklanması gerektiği sonucuna vardık. Üniversitemizin tek amacı fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans ve lisansüstü programlarıdır" diye konuştu.

"Bağımsızlık için temel bilimlere ihtiyacımız var"

Başkan Yazıcı, temel bilimler olmadan tarım, hayvancılık ve yüksek teknoloji elde edilemeyeceğini ifade ederek, "Gelecekte bağımsızlık için temel bilimlere ihtiyacımız var. Kurulmakta olan üniversitenin temel bilimlere odaklanması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Türkiye'de dalında ilk kez kurulan bir vakıf olarak temel bilimleri geliştirmeyi hedefliyor. Ülkenin geleceği ve bağımsızlığı için temel bilimlerin önemini vurguluyoruz" dedi.

Türk Fizik Derneği Başkanı Baki Akkuş, yaptığı açıklamada "Türk Fizik Derneği olarak inanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemiz bilim, teknoloji ve kalkınmışlık alanlarında yaşanan yarışta öne çıkacak ve hak ettiği başarıları mutlaka yakalayacaktır" açıklamasında bulundu.