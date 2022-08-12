Tuz Gölü'nde hasat devam ediyor Tuz Gölü'ndeki ziyaretçiler (Dron) Tuz üretim bölgesine yapılan kumdan yol (Dron) Soğuk kazıma makinesinin kamyona tuz kazıması (Dron) Tuz yüklü kamyonun hareketi (Dron) Tuz kazıma sahasından detaylar (Dron) ANKARA - Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde... Tuz Gölü'ndeki ziyaretçiler (Dron) Tuz üretim bölgesine yapılan kumdan yol (Dron) Soğuk kazıma makinesinin kamyona tuz kazıması (Dron) Tuz yüklü kamyonun hareketi (Dron) Tuz kazıma sahasından detaylar (Dron) ANKARA - Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 3 ay süren tuz hasadı devam ediyor. Yüzde 99 saflık oranında tuz üretimi yapılan gölden çıkarılan tuz, 60'dan fazla ülkeye gönderiliyor. Güncel AA / Emin Sansar Tuz Gölü Türkiye Güncel Haberler

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