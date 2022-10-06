Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı Güncel Haberler KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesindeki atık kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, eve sıçradı. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesindeki atık kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, eve sıçradı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Körfez'e bağlı Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen atık kağıtlar, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Suriye uyruklu 3 kişinin topladığı kağıtların yanmasından sonra alevler, eve de sıçradı. İhbarla adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Körfez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.