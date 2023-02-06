Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, depremler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı
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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Berdimuhamedov, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.
Berdimuhamedov, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Kaynak: AA / Güncel