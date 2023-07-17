Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükelçi Kırlangıç, programda yaptığı konuşmada darbe girişiminin bertaraf edilmesinde halkın ve devletin direnişini vurgulayarak, şehitleri ve gazileri saygıyla anıp, millet ve devlet olarak birlik içinde olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, diplomatik temsilciler ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda bir konuşma yapan Büyükelçi Kırlangıç, başarısız hain darbe girişiminin üstünden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, söz konusu girişimin halkımızın ve devletimizin feraseti, direnişiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Kırlangıç, şunları söyledi:

"Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimiz var. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Allah bir daha böyle bir badireyi bizlere yaşatmasın. Bunun için de millet ve devlet olarak elimizden gelen çabayı göstermemiz gerektiğini biliyoruz."

15 Temmuz akşamı beklenmedik bir hareketlilik olunca herkesin bir tedirginlik yaşadığını ve önce durumu anlamaya çalıştığını belirten Kırlangıç, "Daha sonra hareketliliğin mahiyeti anlaşılınca da hem millet hem de devlet olarak bütün toplum kesimleri bu girişime karşı koymak gerektiği konusunda müzakere edilmemiş bir konsensüse vardı." ifadelerini kullandı.

Toplumun, bu devirde böyle bir şeyin olamayacağını düşünerek harekete geçtiğini kaydeden Kırlangıç, "Pek çoğumuz bilir, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz sokağa döküldü. Selalar verildi. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, halkı direnmeye çağırması bunu daha da pekiştirdi. Böylece, uluslararası planlanmış bir girişim bertaraf edilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda çok düşünülmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Kırlangıç, "Daha uyanık olmamız gerektiği konusunda bir ders almış olduk. Bu darbe girişiminden alacak dersler var. Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Hain darbe girişiminin ülkeye zararlar verdiğine, insan kaybının yanı sıra pek çok yatırımın da heba olduğuna dikkati çeken Kırlangıç, "Biz yeniden yolumuza devam ettik. Öbür taraftan bazı çalışmalarımız sekteye uğradı, duraksadı. Bunlar da yeni baştan tamir edilerek devam ettiriliyor. Devlet ve millet olarak biz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kırlangıç, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden misyonlar olarak, görevlerini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını ve bu hassasiyetlerle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükelçi Kırlangıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza devletin şefkati ve yakınlığını, yabancılara da Türkiye'nin kurumsal olarak nasıl bir ülke olduğunu, nasıl bir demokrasi geliştirdiğini göstermek için çaba göstermemiz gerekiyor."