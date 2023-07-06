Türkiye'nin Nüfus Büyüklüğü ve Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişiyle nüfus büyüklüğünde 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987, "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

TÜİK'in Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerinden bugün yayınladığı bültene göre 2022 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin olurken bu ülkeyi 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,9'unu oluşturdu. Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alarak dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 55,8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 55,6 ile Nijer ve yüzde 54,3 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 14,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 14,3 ile Japonya ve Singapur, yüzde 15,3 ile İtalya ve Monako izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması da yüzde 30 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANININ AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 23,6 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile İsveç ve yüzde 20,9 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,3 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 16,2 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin, çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE SURİYE

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 23,6 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,3 ile Doğu Timor ve yüzde 22,1 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 7,2 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 7,8 ile Ukrayna, yüzde 8,4 ile Monako takip etti. Genç nüfus oranı dünya ortalaması yüzde 15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın yüzde 15,2 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13 ile İrlanda, yüzde 12,1 ile Danimarka ve Hollanda, yüzde 11,8 ile Fransa olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,2 ile Bulgaristan, yüzde 9,4 ile Çekya, yüzde 9,5 ile Malta, Slovenya ve Litvanya olduğu belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORANININ AB ÜYE ÜLKELERİNDEN DÜŞÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,1 ile İtalya, yüzde 23,3 ile Finlandiya ve yüzde 22,9 ile Portekiz olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15 ile Lüksemburg, yüzde 15,1 ile İrlanda olduğu belirlendi. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 9,9 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.