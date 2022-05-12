Türkiye'nin ilk etki yatırım fonu Founder One kuruldu

Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çözümler üreten erken aşama teknoloji odaklı etki girişimcilerini destekleyen girişim sermayesi yatırım fonu Founder One kuruldu. Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ işbirliğiyle kurulan, Yatırım Komitesi üyeleri arasında Faruk Eczacıbaşı ve Sina Afra'nın da olduğu Founder One, yaklaşık 100 girişime 300 milyon TL'lik fon büyüklüğüyle yatırım yapmayı hedefliyor.

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Ekosisteme geri veren yatırım döngüsü

Toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere fikir ve tohum aşamasında yatırımlar yapan Founder One, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde Türkiye'de tamamen etki yatırımları özelinde kurulan ilk girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Erken aşamaya odaklanan, hızlı ve uçtan uca dijital bir yatırım sürecine sahip olan fonun getirisi ise yine vakıfları destekleyecek. Founder One, etki vizyonu çerçevesinde iyilik için teknolojiye yatırım yaparak finansal getiri sağlamanın yanı sıra aynı zamanda Türkiye'ye ve dünyaya faydalı olma amacını taşıyor.

Erken aşama etki girişimlerine yatırım yapan yeni nesil girişim sermayesi yatırım fonu Founder One, büyüme vadeden erken aşama girişimleri ile yatırımcıları buluşturuyor. Girişimlere standart bir "paya dönüştürülebilir borç finansman karması sözleşmesi" (FİKS) ile hızlı finansman sağlayacak Founder One, 300 milyon TL'lik fon gücüyle 100 kadar girişime ilk yatırım ve çıkış potansiyeli yüksek girişimlere devam yatırımı yapmayı hedefliyor.

Hem yüksek getiri hem de toplumsal ve çevresel pozitif etki yaratmayı hedefleyen Founder One'ın Yatırım Komitesi'nde; Faruk Eczacıbaşı, Sina Afra, Ali Özkan Şahin, Galya Fani Molinas, Mehru Aygül, Cem Leon Menase, Riza İhsan Kutlusoy, Alim Murat Özgen, Selami Düz ve İbrahim Erkan Yağcıoğlu yer alıyor.

Bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Founder One, topluma geri verme ilkesiyle, performans gelirini kurucu vakıflar olan Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı'na aktararak girişimciliği ve teknolojiyi desteklemeye devam ediyor. Böylece ekosistemdeki diğer fonları besleyen bir konumda bulunarak etki yatırımlarını bir sonraki aşamaya taşıyor.

Bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Topluma geri verme ilkesiyle, performans gelirini kurucu vakıflara aktararak girişimciliği ve teknolojiyi desteklemeye devam ediyoruz.

Böylece ekosistemdeki diğer fonları besleyen bir konumda bulunarak etki yatırımlarını bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Fon kurucularının girişimcilere ve girişimlere olan yüksek erişimi sayesinde çok geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Yıllık binin üzerinde girişim başvurusu ve yüzlerce mezun girişimci ile girişim fikirleri noktasında güçlü bir akış yaratıyoruz" dedi.

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Kurduğumuz fon ile etki yatırımlarını hemen başlatmak ve sorunları ölçülebilir şekilde çözmek istiyoruz. Amacımız süratle toplumsal ve çevresel sorunları çözecek yatırımlar yaparak Türkiye ve gezegenimize ölçülebilir pozitif katkı sağlamak.

Ülkemiz, maalesef Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma programını kabul etmiş ülkeler arasında 70. sırada. Yenilenebilir Enerji ve Alternatif Enerji, Eğitim, Sağlık Hizmetleri, Finans gibi alanlardaki ihtiyaca yönelik yatırımlar da yapacağız. Bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak olumlu etki barındıran hızlı ölçeklenebilir, erken aşamadaki girişimleri arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maxis Genel Müdürü Murat Özgen, ülkemizin iktisadi kalkınmasında katma değerli birçok alana destek olmuş Türkiye İş Bankası grubu olarak örnek bir işbirliğiyle kurulan Founder One'ın etki girişimlerine yapacağı yatırımlarla ülkemizin erken aşama girişim sermayesi ekosisteminde geniş bir alana dokunmasını beklediklerini ve Founder One ile Maxis'in girişim sermayesi yatırım fonu ailesinin müstesna bir üye kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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