Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10:00 - Kawasaki Frontale vs Urawa - Japonya J.League - Japonya J League Youtube

13:00 - Nagoya vs Vissel Kobe - Japonya J.League - Japonya J League Youtube

18:00 - Al Taawon vs Al Hilal - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport PlusExxen

18:30 - Japonya vs Özbekistan - AFC U23 Şampiyonasi Final - Spor SmartSmart Spor HD

19:30 - Fortuna Düsseldorf vs Nürnberg - Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports 3Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TV

19:30 - Hamburg vs St.Pauli - Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports Max 1Tivibu Spor 2beIN Sports Tod TV

20:00 - Ankaragücü vs Alanyaspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV

20:00 - Beşiktaş vs Ç.Rizespor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

20:00 - Toulouse vs Montpellier - Fransa Ligue 1 - Bein Sports Max 2beIN Sports Tod TV

21:30 - Hoffenheim vs Leipzig - Almanya Bundesliga - Bein Sports 5Tivibu Spor 1beIN Sports Tod TV

21:45 - Torino vs Bologna - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC Sport

22:00 - Luton Town vs Everton - İngiltere Premier Lig - Bein Sports 3beIN Sports Tod TV

22:00 - Getafe vs Athletic Bilbao - İspanya La Liga - S Sport Plus

22:00 - Lens vs Lorient - Fransa Ligue 1 - Bein Sports Max 1beIN Sports Tod TV