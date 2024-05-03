TİM Başkanı: İhracatımızın ilk 4 aylık rakamı 82,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İlk 4 aylık ihracatımız ise 82,9 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan döneminde yüzde 2,7 artıdayız." dedi.

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde Nisan 2024 Dış Ticaret Rakamları basın açıklamasına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve davetlier katıldı.

Gültepe, nisan ayında, geçen yılın ayına göre yüzde 0,1 artıda olduklarını söyledi.

Geçen ay 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, "İlk 4 aylık ihracatımız ise 82,9 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan döneminde yüzde 2,7 artıdayız." diye konuştu.

Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) çalışmasına göre, nisan ayında yaklaşık 7,9 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Gültepe, nisan ayında uzun bayram tatilinin olumsuz etkisini ihracatta hissettiklerini açıkladı.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Sektörlere baktığımızda ilk sırada 2 milyar 746 milyon dolarla otomotiv yer alıyor. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimya, 1 milyar 231 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 208 milyon dolarla çelik ve 1,2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip ediyor. Geçen ay 10 sektörümüz ihracatını artırırken, 16 sektörümüzde düşüş kaydedildi. Oysa hedeflerimize ulaşabilmemiz için her sektörün ortalama yüzde 5 ila 10 arasında büyümesi gerekiyor. Değer bazında en çok düşüş yaşayan sektörlerimiz, hazır giyim, mücevher ve demir-demir dışı metaller oldu. Firmaların kanuni merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 51 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan illerimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandı.

Giresun 50,1 milyon dolar ihracat ile tarihinin en yüksek ihracatına imza attı. İhracatını değer bazında en çok artıran illerimizse sırasıyla Sakarya, Hatay ve Kocaeli oldu. Coğrafi bölgelere göre baktığımızda geçen ay Karadeniz'de yüzde 13,6, Akdeniz'de ise yüzde 10'luk ihracat artışı gerçekleşti. Nisan ayında 1068 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 82,1 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise yüzde 13,8 düşüşle 1,34 dolar oldu. Parite de uzun zamandan sonra ihracatımıza olumsuz yansıdı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı. Bu ülkeler dışında, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Hollanda ve Singapur'da dikkat çekici artışlar kaydettik. Genel tabloda ise 96 ülkede ihracatımızı artırdık."

TİM Başkanı Gültepe, ihracat pazarlarındaki yapısal koşulları takip ettiklerini TİM İhracat Pazar Monitörü'nün verilerine bakıldığında, İhracat Talep Endeksi'nde kısmi de olsa bir iyileşme gördüklerini belirtti.

ABD ve Avrupa'dan gelen sinyallerin bu artışta etkili olduğunun altını çizen Gültepe, "TİM pazar dayanıklılık endeksi ise jeopolitik gerilimler ve genişleyici para politikası adımlarının gecikmesi nedenleriyle 99,7 puanla baz değerin altında seyrediyor." dedi.

"Finansmana erişim, ihracatçıların en önemli gündem maddeleri arasında"

Uygun koşullarda finansmana erişimin ihracatçıların en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını açıklayan Gültepe, "25 Nisan'da Eximbank, İGE A.Ş ve 5 özel bankamızın temsilcileriyle İhracatın Finansmanı Buluşması'nı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçılarımızın programa yoğun bir ilgisi oldu. Çünkü finansmana erişim yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda Eximbank kaynaklarında kısıntıya gidilmesinden dolayı üzgünüz. Eximbank'ın kullandırdığı kredi hacminin bir an önce yine eski düzeyine çıkarılmasını bekliyoruz. Orta Vadeli Plan'a göre bu yıl 267 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Ayrıca hizmet ihracatında 110 milyar doları yakalayıp geçmek istiyoruz. 2028'de ise 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedefler için ihracatımıza her yıl yüzde 5-10 arasında büyütmemiz gerekiyor.

Ancak ne yazık ki özellikle emek yoğun sektörlerimiz son dönemde rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybetti, kaybediyor. Gidişata bir an önce dur dememiz gerekiyor. Bunun da yolu yeni destek ve politikaların hızla devreye alınmasından geçiyor. Ayrıca döviz kurunun girdi maliyetlerine paralel artması büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde rakip ülkelerle rekabet edebilme şansımızı iyiden iyiye kaybedeceğiz. Evet zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her şeye rağmen üretimde marka ülke olmanın verdiği özgüvenle yolumuza devam ediyoruz. İhracatımızı artırmak için uzak yakın demeden pazar arayışına devam ediyoruz. 4 ayda 36 ülkeye 51 ticaret, 6 alım heyeti düzenledik. Birliklerimizle 123 fuara katıldık."

Gültepe, gelecek aylarda heyet programlarının artarak devam edeceğini, gayretler ve çabaların bir yere kadar etki ettiğini belirterek, "İhracatçılar olarak biz sürekli pedal çeviren bisikletçiler gibiyiz. Durduğumuzda düşüyor, rakiplerimizden geride kalıyoruz. Küresel rekabet yarışından tamamen kopmamak için acil desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle Türkiye'nin birçok kalemde Avrupa'dan daha pahalı hale geldiğinin altını çizen Gültepe, "Şartlar, koşullar böyle devam ettiği sürece ne yazık ki daha da pahalı olacağız." açıklamasında bulundu.

Gültepe, "İhracatçılarımızın beklentilerine bir an önce kulak verilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimimizin gerekli dönüşümleri yaparak her zamankinden daha çok yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.