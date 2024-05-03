Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 4. Sırada

PatentEffect tarafından ' Türkiye'nin Patent Raporu 2023' verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

ERÜ Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra da ERÜ,Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları'nın (PCT) Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite- sanayi işbirliği ve Sınai Mülkiyet Haklarına önem verildiğine dikkat çekti. ERÜ bünyesinde birçok sektör dahil olmak üzere patent çalışmaları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, açıklanan sonuçların gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, son olarak ise, Erciyes Üniversitesi'nin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını belirtti. - KAYSERİ