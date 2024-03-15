Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Uzaydan döndükten sonra "Diğer insanlardan farklı olarak ne yaptık?" sorusuyla sıkça karşılaştığını belirten Gezeravcı, şunları dile getirdi:

"Diğer insanlardan, diğer ülkelerden farklı bir şey yapmamış da olabilirdik. Yine de bir şey öğrenecektik. Buna rağmen diğer ülkelerin yaptığı bilimsel çalışmaların dışında hakikaten alanında özgün çalışmalar gerçekleştirdik. Dünya üzerinde milyarlarca insan günlük rutin yaşamının bir parçası olarak yürüyor. Her gün milyarlarca insan milyarlarca adım attığı, insan rutininin sıradan bir parçası olduğu halde bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı, bunun için çok değerli."

Gezeravcı, uzaydan Türkiye'yi izlemenin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki en güzel an olduğunu dile getirdi.

"Hepsi özgün deneylerdi"

Gezeravcı, havacılık sektöründen geldiği için deney çalışmalarına bilim insanlarının verdiği eğitimle vakıf olduğunu belirterek, "Deneylerin çalışmalarına başladıktan sonra kendi imkanlarımla açık kaynaklardan bu deneylerle ilgili alternatif deney alanlarının olup olmadığını inceledim. Hakikaten hepsi özgün deneylerdi." dedi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gençlerin ufkunun açılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar başka ülkelerin astronotlarının gerçekleştirdiği, onların dillerinde anlatılmış hikayeleri alt yazılarla izlediğimiz süreçleri devletimiz kendi vatandaşıyla gerçekleştirerek, onu sizin ayağına kadar gönderip dokunma mesafesinde olduğunu sizlere hissettirmek için bu görevi gerçekleştirdi. Öz güveninizi ayağa kaldırmak için. Dolayısıyla içinizden çıkmış, içinizde dolaşacak bir kardeşiniz olarak bu tecrübeleri paylaşarak daha iyilerinizi sizlerin gerçekleştirmesine vesile olacağız inşallah."

Konuşmasının ardından Gezeravcı'ya Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.