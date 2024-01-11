Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erbil Başkonsolosu Yakut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" ve spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçen Yakut, Gazze kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" ve deprem kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğraflarını oyladı.

Yakut, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, deprem kategorisinde seçtiği karenin hayata tutunmayı gösterdiğini ve bu nedenle sembolik bir fotoğraf olduğunu belirtti.

Karede yer alan ve arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 6 aylık bebeğin ömrünün uzun ve sağlıklı olmasını temenni eden Yakut, "Memleketimiz de inşallah böyle bir acı tecrübeyle bir daha karşılaşmaz." ifadelerini kullandı.

Yakut, çevre-yaşam kategorisinde seçtiği "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" karesine ilişkin de, "İnşallah Cumhuriyetimiz daha nice 100 yıllar görür. Bu çok gurur verici bir an, tarihi olduğu için onu da anlamlı ve değerli buldum." diye konuştu.