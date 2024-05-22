Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu İran Büyükelçiliği'ne Taziye Ziyaretinde Bulundu

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet ziyarette Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye başsağlığı diledi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Reisi ve ekibinin, 24 Ocak'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında 10 anlaşmanın imzalandığını hatırlattı.

Bunun, iki ülke arasındaki işbirliğinin üst noktası anlamına geldiğini belirten Türkmenoğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Meclis heyeti olarak 6-11 Mayıs'ta İran'ı ziyaret ettiklerini ve orada çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İran Meclis Başkanı ve İran Dışişleri Bakanının gösterdiği yakınlıktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Bize vermiş oldukları mesajdan İran ile ilişkilerimizin çok daha iyi noktaya gitmesi hususunda çok büyük gayret gösterdiklerini müşahede ettik." diye konuştu.

Reisi ve beraberindeki yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü haberini alınca çok üzüldüklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Türkmenoğlu, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Türkmenoğlu, konuşmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi için açılan taziye defterini imzaladı.