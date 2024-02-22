Türkiye ve Venezuela, 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru adımlar atıyor

Türkiye Cumhuriyeti Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Venezuela Cumhurbaşkanı (Nicolas) Maduro ile müştereken belirlediği 3 milyar ABD doları ticaret hacmi hedefine doğru adımlarımızı atıyoruz. 2019'daki 150 milyon dolarlık ticaret hacmimizi 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkardık." dedi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin düzenlediği Medya Buluşması etkinliğinin ardından ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Venezuela ziyareti öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Venezuela'nın köklü ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Karamanoğlu, 1957'de açılan Karakas Büyükelçiliği'nin Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki beşinci misyonu olduğunu aktardı.

1950'den bu yana kesintisiz biçimde karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerin daha da gelişmesinde kayda değer ivmenin son dönemde oluştuğunu ifade eden Karamanoğlu, bu bağlamda üst düzey karşılıklı ziyaretlerin kritik rol oynadığını vurguladı.

2000'li yıllardan itibaren artan temasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği ziyaretiyle zirve noktasına ulaştığını belirten Karamanoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye yaptığı çeşitli ziyaretlerin de önemli sonuçlar doğurduğunu, Dışişleri Bakanı düzeyinde resmi ziyaretlerin de karşılıklı olarak her yıl yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öngörülen ziyareti öncesinde, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in İstanbul'u geçen Temmuz'da ziyaret ettiğini kaydeden Karamanoğlu, "Siyasi alandaki çok iyi ilişkilerimizi daha da ilerletirken, diğer alanlarla da aynı düzeyde işbirliği hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin hızlı şekilde arttığını dile getiren Karamanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'yla müştereken belirlediği 3 milyar ABD doları ticaret hacmi hedefine doğru adımlarımızı atıyoruz. 2019'daki 150 milyon dolarlık ticaret hacmimizi 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkardık." diye konuştu.

Ekonomik ilişkilerin ilerletilmesinde yatırımların da yadsınamaz bir önem taşıdığını vurgulayan Karamanoğlu, bu kapsamda geçen yıl imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın stratejik bir adımı teşkil ettiğini, zira bu anlaşmanın yürürlükte olan Ticaretin Geliştirilmesi ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarına tamamlayıcı nitelikte olduğunu, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yatırımların artırılmasına ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Eylül'de Karakas'ta Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ikincisi düzenlenecek

Karamanoğlu, enerji, turizm, gıda ve tekstil sektörlerinin öncelikli olduğunu, ikili ekonomik imkanlardan layıkıyla istifade edilmesi amacıyla eylül ayında Karakas'ta Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ikincisinin düzenleneceğini kaydetti.

Karamanoğlu ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 30-31 Ocak 2024 tarihlerindeki Venezuela ziyaretiyle hidrokarbon ve madencilik alanındaki işbirliği potansiyelinin masaya yatırıldığını söyledi.

Türk Hava Yollarının halihazırda haftada sekiz seferle Venezuela'yı dünyaya bağladığını aktaran Karamanoğlu, yolcu beraberinde kargo operasyonlarının da karşılıklı hale gelmesi üzerinde çalışıldığını bildirdi.

"Türkçemizi ve Türk kültürümüzü Venezuela'da daha etkin şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz"

Karamanoğlu, Türk ve Venezuela halkları arasındaki güçlü kültürel bağın en somut nişanelerini Türkiye Maarif Vakfı okulları ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin oluşturduğunu belirterek, "700'den fazla öğrenciyi barındıran Türkiye Maarif Vakfının Karakas'taki üç okulu, ülke genelindeki en başarılı 10 eğitim kurumu arasında yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin faaliyetleriyle güzel Türkçemizi ve Türk kültürümüzü Venezuela'da daha etkin şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye-Venezuela ilişkilerinin 2016'dan sonra önemli ölçüde geliştiğini belirten Karamanoğlu, "Bugün itibarıyla aradaki coğrafi mesafeye rağmen, birbirleriyle önemli etkileşim halinde olan bir işbirliğine dönüştü. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yapacağı ziyaret yoğun ilişkilerin daha da ilerletilmesi kapsamında değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.