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Türkiye ile Gürcistan Arasında Kültürel İş Birliği Programı İmzalandı

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Türkiye ile Gürcistan arasında 2024-2028 yılları için Kültürel İş Birliği Programı imzalandı. Program kapsamında Osmanlı ve Gürcistan kültürel mirasının korunması ve restorasyonu için çalışmalar yapılacak.

Türkiye ile Gürcistan arasında 2024-2028 yılları için "Kültürel İş Birliği Programı" imzalandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani programa imza attı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, mevkidaşı ile Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkileri ele aldıkları son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ersoy, önemli noktalarda iki ülke arasındaki iş birliğini artıracaklarını ifade ederek, "Gürcistan ile ortak kültürel ve tarihi mirasa sahibiz. Ortak değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin öncelikli görevi ve hedefidir. İmzalamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında 2024-2028 yılları için Kültürel İş Birliği Programı ile her iki ülke topraklarındaki Osmanlı ve Gürcistan kültürel mirasının korunması ve restorasyonu için bir çalışma grubu oluşturulacak ve eylem planı hazırlanacaktır." dedi.

Türkiye'de yer alan, Gürcistan için de kıymetli olan dünya kültür mirasındaki eserleri gelecek nesle emanet etme bilinciyle çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Artvin ve Erzurum illerinde pek çok eseri koruma altına alarak 4,5 milyon dolardan fazla bütçeyi bu restorasyonlar için kullandık. İmzalamış olduğumuz bu program ile bu çalışmaları karşılıklı olarak daha da ileriye taşıyacak, sadece ortak kültürel mirasın korunması değil kültürün her alanında ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Her iki ülke için de bu çalışma hayırlı olsun."

"Kültürel ilişkilerin daha da pekiştirileceğine inanıyorum"

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani ise Türkiye'ye ortak kültürel miras eserlerinin korunması ve restorasyonu konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Minnettarlığımız sonsuzdur. Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bizim büyük önceliğimizdir. İmzaladığımız protokol çerçevesinde kültürel ilişkilerin daha da pekiştirileceğine inanıyorum. Bu çalışmaların yapılması için Türkiye'nin ayırdığı bütçe özellikle takdire şayandır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gürcistan toprak bütünlüğünü her platformda desteklediğini vurgulayan Tsulukiani, iki ülkenin her durumda birlikte olacağına ve birbirlerini destekleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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