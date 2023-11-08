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Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak amacıyla bir kermes düzenledi. Kermeste, müftülük çalışanları ve vatandaşlar tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu. İl Müftü Vekili Ahmet Tepe, katılımcılara teşekkür etti. Kermese destek verenler, İsrail'in saldırılarının bir an önce son bulmasını dilediklerini ifade etti.