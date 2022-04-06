Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı - Haberler

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Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda paketi dağıttı.

Oş Belediye Başkanlığı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda Oş kent merkezi meydanında yardım dağıtım etkinliği düzenlendi.

Oş Belediye Başkan Yardımcısı Venera Rıskulova, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Din Hizmetleri Müşavirliği, Oş'ta mübarek ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı hazırladı." dedi.

Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk'ün de katıldığı etkinlikte, ihtiyaç sahiplerine 10 kilogram un, 5 kilo ayçiçeği yağı, makarna, pirinç, şeker ve çaydan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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