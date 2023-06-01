Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı Marmaris'te Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen " Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği" çalıştayında belediye başkanları ve uzmanlar deprem gerçeğini konuştu.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) tarafından düzenlenen " Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği" çalıştayı Marmaris'te yapıldı. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu bir kez daha vurgulamak, depremler karşısında çaresiz kalmamak ve şehirleşme anlayışını değiştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya birlik üyesi de olan Marmaris Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, böyle anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "6 Şubat'tan sonra yaşadıklarımız Gölcük, Van, İzmir depremlerinden hiç ders almadığımızı gösteriyor. Hiç zaman kaybetmeden, 6 Şubat depremlerini unutmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Yalnız bunun bir devlet politikası olması gerekmektedir. Devlet ve vatandaş herkesin bu bilgide olması gerekir" dedi.

"Zaman, öngörü zamanıdır"

EMARÇEB Başkanı ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise "Şehirlerin, deprem, sel, yangın gibi felaketler karşısında risk analizinin yapılarak buna göre yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun düzenlenmesi gereklidir. Deprem öncesi gibi deprem sonrası ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Zaman bizim öngörümüzü, ileri görüşümüzü, perspektifimizi konuşturma zamanıdır. Bu da şüphesiz bu tür toplantılardaki deneyim, paylaşım ve kazanımlarımızla olacaktır" dedi.

6 Şubat depreminin yaşandığı yerlerden biri olan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ise yaşadığı deneyimleri anlattı. Bozan, belediyelerin desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Şehir Plancısı Menşure Işık, TMMOB İzmir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Tanyeri, ODTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Öğretim Üyesi, Prof. Dr. H. Sibel Kalaycıoğlu'nun birer sunum yaptığı çalıştaya belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediyelerin ilgili birim çalışanları katıldı. - MUĞLA