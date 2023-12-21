Türk ve yabancı ortaokul öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Türk ve yabancı ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup yazdı, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Nazım Üner Ortaokulu İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki aydan fazladır sürdürdüğü saldırılarda en az 8 bin çocuğun hayatını kaybetmesine karşı kayıtsız kalmadı.

Filistinli akranlarıyla dayanışmak ve İsrail'i protesto etmek amacıyla başlatılan kampanyada 19 okuldaki Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin yazdığı mektuplardan seçilen 95'i Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi'ne gönderildi.

Mektuplarda, çocukların ve masum insanların ölmemesi için savaşın bir an önce durdurulması talep edilirken, Gazze'deki çocukların da dünyadaki tüm çocuklar gibi güven içinde yaşamaya haklarının olduğu, uluslararası yetkililerin İsrail'e karşı harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Alandere Nazım Üner Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammet Alper Altay, AA muhabirine, İnsan Hakları Haftası çalışmaları kapsamında 19 okuldan Filistin'deki çocuklar için yazılan mektupları teslim aldıklarını, BM ofisine gönderilmek üzere Kocaali PTT şubesine teslim ettiklerini söyledi.

Altay, Filistinlilere karşı duygularını dile getirdiği mektubundan şu ifadeleri aktardı:

"Değerli Filistinli kardeşlerim! Sizi destekleyen veyahut arkanızda duran birçok millet vardır, başta Türkiye olmak üzere. Acılarımızı paylaşmak, düşüncelerimizi söylemek bizi daha da güçlendirir. Zafer belki yarın, belki yarından da yakındır. Sizin acılarınızı elbet biz de biliriz. İstiklal Marşı'nda da 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' yazıyor. Filistin'in şimdilerde şüheda kanlı toprağı, İsrail'in yenilgisiyle çiçeklerle kaplı olacaktır. Çocuk feryadını gönlümüzle algılayabiliyor, hissedebiliyoruz. Buna dur demek için birbirimizi bağlayan ipe sımsıkı sarılmalıyız. Çünkü bu ip, milletleri birleştiren etkendir. Bu etken dünyada savaşın bitmesine bile kapı çalabilir."

İngiliz uyruklu 6. sınıf öğrencisi Euan Aiden Byrne da Gazze'deki çocukların sevgi ve güven dolu ortamda yaşama hakkının olduğuna dikkati çekti.

"Biz geleceğiz, gelecek biziz"

8'inci sınıf öğrencisi Rusya uyruklu Türk vatandaşı Taylan Doğancı, dünyada gelecek olabilmesi için her çocuğa sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz geleceğiz, gelecek biziz." dedi.

Kırgızistan uyruklu 8'inci sınıf öğrencisi Argen Asylbekov da "Bu kadar büyük dünyada bir tek Gazzeli çocukların mı yaşama hakkı yok?" diye konuştu.

Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Özbekistan uyruklu Safina Khudayberdieva ise Gazze'de yaşama mücadelesi veren akranlarıyla ilgi duygularını, "Her çocuğun tehlikeden, açlıktan, hastalıktan uzakta, sevgi dolu ortamda yaşama ve büyüme hakkı yok mu?" şeklinde dile getirdi.

Kocaali İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Fransız uyruklu Marwan Mabrouk Houas, "İlk ateş açan hangi çocuktu ki ölen binlerce çocuk oldu." ifadesini kullandı.