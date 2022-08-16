Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "17 Ağustos'un Artçıları Kalbimizde" programına katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afet dönemlerinde kullanacakları araç sayılarının arttığını belirterek, "İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. 2 bin 142 aracımız vardı, 2 bin 242'e yükseliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afet dönemlerinde kullanacakları araç sayılarının arttığını belirterek, "İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. 2 bin 142 aracımız vardı, 2 bin 242'e yükseliyor. Bu yeni 100 aracımızın büyük bir kısmı mobil aşevi olarak dağıtılacak." dedi.

Kınık, Tuzla'da Marmara Afet Yönetim Merkezi'nde 17 Ağustos depremini anmak için gerçekleştirilen "Artçıları Kalbimizde" programına katıldı.

Türk Kızılayın faaliyetlerini anlatan Kınık, aşevi ve afet depo kapasitelerini arttırdıklarını dile getirerek, Anadolu Yakası'ndaki MAFOM'da olduklarını, bunun daha da büyük bir kapasitesini Avrupa yakasına çok yakın bir zamanda inşa edeceklerini söyledi.

Avrupa Yakası'ndaki daha küçük noktalarda da ilçelerde cep depoların inşa edileceğini bildiren Kınık, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla her türlü olağanüstü kötü senaryoda hızlı erişim sağlayabilecek, gerek araç, depolama, gerekse de malzeme noktasında İstanbul'umuza ve Marmara Bölgemize bu anlamda bir katkı olacak. 17 Ağustos arifesinde bu süreçte katkılarını veren bu araçların filomuza kazandırılmasına destek veren Sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyoruz. İstanbul İl merkezi yönetimi ve başkanımıza, ilçe şubelerimize, başkanlarımıza, gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz."

"Yeni 100 aracımızın büyük bir kısmı mobil aşevi olarak dağıtılacak"

Kerem Kınık, Türk Kızılayın afet durumlarında kullanacağı araç sayısının da arttığı bilgisini paylaşarak, "İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. 2 bin 142 aracımız vardı, 2 bin 242'e yükseliyor. Bu yeni 100 aracımızın büyük bir kısmı mobil aşevi olarak dağıtılacak. 39 ilçemize ve bundan sonra da Türkiye'nin diğer illerinde de ihtiyaç duyulan bölgelerine, bu araçların içi mutfak haline dönüştürülerek, mobil aşevi olarak gönderilecek. Bu aşevlerimizin her birisi 1200 kişi öğünlük bir gıda kapasitesi anlamına geliyor. Filomuza girecek bu yeni araçlarla beraber afet müdahale kapasitemiz de daha gençleşmiş ve büyümüş olacak."

Afetin planlanan değil kendi zamanında geleceğine işaret eden Kınık, büyük afete her an gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini söyledi.

"Artık daha bilinçliyiz, daha yetkiniz, daha hızlı müdahale ediyoruz"

Kerem Kınık, 17 Ağustos Marmara depremini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"17 Ağustos'un arifesindeyiz ama 17 Ağustos'un acıları, artçıları halen kalbimizde. Kaybettiklerimiz, acılarımız var. Ben de bir genç hekimdim, o günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sağlık Daire Başkanlığında çalışıyordum. Şunu gözlemledim. Kendi imkanlarımızla eğitim almamıştık. İşte enkazların altında insanlara ulaşmaya, onları kurtarmaya çalışıyorduk. O büyük, on binleri kaybettiğimiz Marmara depreminde 200, 250 civarında arama kurtarma sertifikası olan insandık, Mesela Van depreminde 5 bin sertifikalı insanla müdahale ettik. Elazığ depreminde bu 6-7 binlere çıktı. İzmir depreminde daha yükseklere çıktı. Artık daha bilinçliyiz, daha yetkiniz, daha hızlı müdahale ediyoruz."

Toplum tabanlı afet yönetimine kavuşmak ve bunun bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak gerektiğini dile getiren Kınık, burada da Kızılaycılara çok önemli görevler düştüğünden bahsetti.

Kınık, şöyle konuştu:

"Her Kızılaycının mutlaka ilk yardım sertifikasının olması gerekiyor. İlk yardım bilincinin, toplumun tamamına yaygınlaştırılması gerekiyor. Bir ilk yardım ordusu kurmamız gerekiyor. Bunun için şu an 40'a yakın ilk yardım sertifikasyon merkezimiz var. Bunu Türkiye'nin bütün illerine ve ilçelerine yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla ilk yardım uygulamasını bilmek ve bunu sertifikalandırmak lüks değil. Bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılmış ilk yardım seferberliğimiz başladı. Yol güvenliği, sürüş güvenliği, afetlerdeki bilincimiz, afet öncesindeki hazırlıklarımız bütün bunlar bir yaşam biçimi, bir yaşam kültürü olarak topluma yaygınlaşması gereken hususlardır."

Türk Kızılayın yardım filosuna katılan araçlara değinen Kınık, "Ümit ediyorum bugün filomuza katılan bu gıcır gıcır 100 tane aracımızla beraber, 39 ilçemize hareket edecek olan bu araçlarımızla beraber müdahale kapasitemiz genişliyor. Gönüllülerimiz eğitiliyor. Gönüllü sayımız artıyor. Şubelerimizin fiziksel insan kaynakları ve finans kapasiteleri artıyor." dedi.

Konuşmanın ardından Kerem Kınık ve Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer ile Türk Kızılay gönüllerinin katılımıyla araçların önünde hatıra fotoğrafı çekildi.